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Шмигаль запросив шведський бізнес інвестувати в Україну

24 червня у Києві своє представництво відкрила організація Business Sweden.

Шмигаль запросив шведський бізнес інвестувати в Україну
Міністр з питань розвитку міжнародної співпраці та торгівлі Швеції Йоган Форсселл і прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Фото: Пресслужба КМУ

Швеція зацікавлена у збільшенні інвестицій в Україну. Зокрема, 24 червня своє представництво у Києві відкрила організація Business Sweden.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль за підсумками розмови з міністром з питань розвитку міжнародної співпраці та торгівлі Швеції Йоганом Форсселлом і представниками шведського бізнесу.

Зустріч українських урядовців з представниками влади і бізнесу Швеції
Фото: Пресслужба КМУ
Зустріч українських урядовців з представниками влади і бізнесу Швеції

За словами Шмигаля, Business Sweden допомагає шведським компаніям досягти успіху за кордоном та працює на більш ніж 40 міжнародних ринках.

"Запросив шведський бізнес інвестувати в нашу державу вже зараз. Зокрема, найбільший потенціал для зростання України мають такі сектори: енергетика, транспорт і логістика, агропродовольчий сектор, критичні матеріали, IT та діджиталізація, зелений перехід, переробна промисловість", - розповів глава уряду.

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