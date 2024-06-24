24 червня у Києві своє представництво відкрила організація Business Sweden.

Міністр з питань розвитку міжнародної співпраці та торгівлі Швеції Йоган Форсселл і прем'єр-міністр України Денис Шмигаль

Швеція зацікавлена у збільшенні інвестицій в Україну. Зокрема, 24 червня своє представництво у Києві відкрила організація Business Sweden.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль за підсумками розмови з міністром з питань розвитку міжнародної співпраці та торгівлі Швеції Йоганом Форсселлом і представниками шведського бізнесу.

Фото: Пресслужба КМУ Зустріч українських урядовців з представниками влади і бізнесу Швеції

За словами Шмигаля, Business Sweden допомагає шведським компаніям досягти успіху за кордоном та працює на більш ніж 40 міжнародних ринках.

"Запросив шведський бізнес інвестувати в нашу державу вже зараз. Зокрема, найбільший потенціал для зростання України мають такі сектори: енергетика, транспорт і логістика, агропродовольчий сектор, критичні матеріали, IT та діджиталізація, зелений перехід, переробна промисловість", - розповів глава уряду.