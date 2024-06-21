Міноборони від початку року замовило через Prozorro дронів на 2,5 млрд грн

З початку 2024 року Міністерство оборони України закупило дронів на 2,5 млрд грн через торги Prozorro.

Як повідомляє пресслужба Міноборони, це понад 40% від загальної суми угод на безпілотники у конкурентних закупівлях на платформі.

При закупівлі цих дронів "Агенція оборонних закупівель" використовує спеціальну рамкову угоду в системі Prozorro. Це дозволяє приховати чутливу інформацію про учасників тендеру, одночасно забезпечуючи можливість для постачальників пройти кваліфікацію та брати участь у будь-який момент.

У середньому на закупівлях дронів DJI Mavic 3E та 3T змагалися по 4 учасники.

Як зазначила директорка Агенції оборонних закупівель МОУ Марина Безрукова, на Prozorro провели 94 тендери на невеликі партії "мавіків". Постачальниками стали 18 компаній. Агенція ж стала найбільшим замовником БпЛА у системі Prozorro.

Вона також додала, що ці заходи спрямовані на забезпечення українських військових необхідною технікою для виконання завдань на фронті, одночасно забезпечуючи економію та ефективне використання державних коштів.

"В умовах сучасної війни перевага часто визначає результат, тому закупівля безпілотників є одним з наших ключових пріоритетів", – повідомив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

Під час торгів вдалося заощадити 187 мільйонів гривень.