Кабмін рекомендував НБУ збільшити на три місяці терміни розрахунків при експорті чи імпорті деяких товарів

Також будуть винятки щодо граничних строків розрахунків за операціями з експорту/імпорту товарів для оборонної промисловості.

Кабінет Міністрів надав можливість Національному банку встановлювати винятки щодо граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів для оборонної промисловості. Також уряд рекомендував НБУ, зокрема, збільшити терміни розрахунків за такими операціями у сфері машинобудування, або з великим плечем доставки.

Про це повідомило Міністерство економіки.

Перша віцепрем’єр-міністерка Юлія Свириденко зауважила. Що це важливо для підприємств ОПК, які, наприклад, хочуть посилити свої потужності та потребують високотехнологічного імпортного обладнання, яке довго виготовляється.

Збільшення термінів розрахунків погодили після консультацій із бізнесом ініціативи Федерації роботодавців. Свириденко повідомила, що йдеться, зокрема, про продукцію машинобудування – верстати, станки, техніку тощо. "Це все те, що допоможе нашим виробникам налагодити чи розширити виробництво. Рішення стосується також позицій, експорт яких ускладнився через обмеження у роботі портів. Наприклад продукції металургії чи агросектору", - додала перша віцепрем’єр-міністерка.

Нацбанку рекомендували збільшити зі 180 до 270 днів розрахунки за операціями експорту-імпорту таких товарів:

верстати для обробки різних матеріалів, в т.ч. лазерні, токарні верстати, оброблювальні центри і т.д.;

водоструминні різальні машини;

машини (включаючи преси) для обробки металів;

машини та апарати для паяння або зварювання;

шасі, кузови, причепи та напівпричепи тощо;

машини сільськогосподарські, садові або лісогосподарські для підготовки або оброблення ґрунту;

труби та трубки;

електричні двигуни та генератори;

шасі з установленими двигунами й ін.

Також уряд рекомендував НБУ збільшити з 90 до 120 днів граничні строки розрахунків на деякі товари агровиробництва, зокрема, пшеницю, жито та ін.