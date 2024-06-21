Російська армія намагається штурмувати Часів Яр з Торецького напрямку, — Волошин

Російська армія активізувала наступальні дії на Торецькому напрямку для штурмів Часового Яру на Донеччині.
Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин, пише Укрінформ.
"Російські окупанти не залишають спроб захопити Часів Яр. Тепер вони почали штурмувати місто з Торецького напрямку", – заявив Волошин.
Окупанти намагаються "тиснути" з боку Горлівки на Шуми та Нью-Йорк.
"На Торецькому напрямку кількість боєзіткнень зросла до п’яти, з яких три тривають в напрямках Північного та Торецька", – уточнив він.
За останній тиждень ворожі штурми в районі Часового Яру відбуваються постійно. Підрозділи ЗСУ стримують натиск противника, на окремих напрямках посилюють позиції.
- Російська армія продовжу тиснути в районах Часового Яру і Калинівки. На Торецькому кількість боїв зросла до п’яти, з яких три тривають в напрямках Північного та Торецька.