Російська армія намагається штурмувати Часів Яр з Торецького напрямку, — Волошин

Ворог намагається "тиснути" з боку Горлівки на Донеччині.

Російська армія активізувала наступальні дії на Торецькому напрямку для штурмів Часового Яру на Донеччині.

Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин, пише Укрінформ.

"Російські окупанти не залишають спроб захопити Часів Яр. Тепер вони почали штурмувати місто з Торецького напрямку", – заявив Волошин.

Окупанти намагаються "тиснути" з боку Горлівки на Шуми та Нью-Йорк.

"На Торецькому напрямку кількість боєзіткнень зросла до п’яти, з яких три тривають в напрямках Північного та Торецька", – уточнив він.

За останній тиждень ворожі штурми в районі Часового Яру відбуваються постійно. Підрозділи ЗСУ стримують натиск противника, на окремих напрямках посилюють позиції.