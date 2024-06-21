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Україні вдалося повернути ще сімох дітей з окупованої Херсонщини

Дітям від 4 місяців до 13 років. 

Україні вдалося повернути ще сімох дітей з окупованої Херсонщини
В Україну повернулись дві родини з шістьма дітьми
Фото: Микола Кулеба

З ТОТ Херсонщини вдалося повернути ще сімох дітей на підконтрольну Україні територію. 

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олекандр Прокудін.

"Ділюсь ще однією радісною новиною – ще сімох дітлахів повернули з поки що окупованих громад Херсонщини. Це три хлопчики та чотири дівчинки. Малечі – від 4 місяців до 13 років", — ідеться у повідомленні. 

Наразі діти у безпеці, їм надають всю необхідну допомогу. 

"Над цим поверненням працювала команда благодійної організації “Save Ukraine”. Щиро дякую вам за цю титанічну роботу", — написав Прокудін.

  • За інформацією Дмитра Лубінця, з окупованого Бердянська на Запоріжжі росіяни вивезли ще 43 дітей до Чувашії. 
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