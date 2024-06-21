Україні вдалося повернути ще сімох дітей з окупованої Херсонщини

З ТОТ Херсонщини вдалося повернути ще сімох дітей на підконтрольну Україні територію.
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олекандр Прокудін.
"Ділюсь ще однією радісною новиною – ще сімох дітлахів повернули з поки що окупованих громад Херсонщини. Це три хлопчики та чотири дівчинки. Малечі – від 4 місяців до 13 років", — ідеться у повідомленні.
Наразі діти у безпеці, їм надають всю необхідну допомогу.
"Над цим поверненням працювала команда благодійної організації “Save Ukraine”. Щиро дякую вам за цю титанічну роботу", — написав Прокудін.
- За інформацією Дмитра Лубінця, з окупованого Бердянська на Запоріжжі росіяни вивезли ще 43 дітей до Чувашії.