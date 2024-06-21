Росіяни вивезли 43 дітей з тимчасово окупованого Бердянська до Чувашії в РФ, — Лубінець

Працівників освітніх закладів на ТОТ змушують проходити спеціалізовані курси підготовки для інтеграції українських дітей у російський освітній простір.

Російські окупанти продовжують незаконно вивозити українських дітей з ТОТ України нібито на "оздоровлення". Цього разу відомо, що із окупованого Бердянська на Запоріжжі росіяни вивезли 43 дітей до Чувашії.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

"Стало відомо, що російські загарбники вивезли чергову групу із 43 дітей з тимчасово окупованого Бердянська Запорізької області на так званий відпочинок до Чувашії, де вони, очевидно, піддаються інтенсивному культурному та ідеологічному впливу", — ідеться у повідомленні омбудсмана.

Під приводом "культурних обмінів" та "оздоровлення", Росія продовжує політику знищення ідентифікації українських дітей та зміцнення російського впливу на ТОТ.

"Це є частиною стратегії російської влади, спрямованої на прискорену асиміляцію українських дітей, стирання їхньої ідентичності та переведення з української національної групи у іншу", — додає Лубінець.

Також у Кремлі продовжують втручатися в освітній процес на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, керівники шкіл та дитячих садків проходять спеціалізовані курси підготовки для інтеграції українських дітей у російський освітній простір, школи забезпечують російською літературою та методичними матеріалами, аби виховати дітей у російському дусі.

"Такі дії є порушенням основоположних прав дитини та міжнародного права, включаючи Конвенцію ООН про права дитини. Закликаю міжнародну спільноту, правозахисні організації та всі небайдужі сторони вжити дієвих заходів для захисту українських дітей, які вимушено опинилися під владою агресора", — наголошує омбудсман.