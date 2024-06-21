Від системи "Шлях" відключили 6 перевізників за порушення перетину кордону

Перевізників відключили на три місяці.

Від системи "Шлях" відключили шість перевізників через системне порушення військовозобов’язаними водями правил перетину державного кордону.

Про це повідомила пресслужба ДСБТ-Укртрансбезпеки.

Зазначається, що комісія з питань припинення доступу ліцензіатів до Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки ухвалила рішення відключити на три місяці від Системи «Шлях» таких перевізників:

ФОП Гайдайчук Павло АнатолійовичФОП Мариняк Антон ЮрійовичФОП П'янов Віталій ІгоровичФОП Єсін Сергій ВікторовичТОВ «ШЕН ЛОЖИСТІК»ТОВ «ІШБІЛЕН ТРАНСПОРТ»

Фото: ДСБТ-Укртрансбезпека Наказ про відключення перевізників

"За матеріалами Державної прикордонної служби України, вказані перевізники у період дії воєнного стану були причетні до організації каналів переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон", – додали у відомстві.

Особи, яким було організовано виїзд за межі України в якості водіїв автомобільного транспорту, упродовж 60 днів не повернулися в Україну, чим порушили встановлені правила перетину державного кордону.

На розгляд Комісії подано ще десятки фактів зловживань із внесення даних у Систему. Після перевірки інформації щодо кожного випадку буде ухвалено рішення.