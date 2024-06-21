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Буданов: Росія не оголошує відкриту мобілізацію, бо боїться реакції

Керівник Головного управдіння розвідки виступив перед студентами.

Буданов: Росія не оголошує відкриту мобілізацію, бо боїться реакції
Буданов читає лекцію для слухачів Гарварду
Фото: ГУР МО

Начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Кирило Буданов виступив з онлайн-лекцією для слухачів програми підготовки “Senior Executive Fellows” Школи управління ім. Джона Ф. Кеннеді Гарвардського університету.

Про це йдеться у повідомленні ГУР МО. 

"Керівник української спецслужби висловив думки про нинішній світовий порядок, виклики і загрози для глобальної безпеки, породжені російсько-українською війною, а також оцінив становище путінської росії – зокрема, можливість суспільних змін всередині держави-агресора", – зазначили у ГУР.

На думку Буданова, подолати руйнівний ефект пропаганди Кремля всередині РФ зможе або якась форс-мажорна ситуація, або дуже тривала системна робота, яка може дати результат лише через кілька десятиліть.

"Для путіна найбільш важливо — це внутрішня стабільність, тому на питання контролю за ЗМІ, питання роботи з соціумом, контролю мас тощо вони витрачають все, що тільки можливо навіть уявити - не тільки кошти. Це, до речі, один з основних аспектів чому рф не йде на нову відкриту хвилю мобілізації. Керівництво рф боїться негативного сприйняття в соціумі. Найімовірніше, так і буде, якщо вони це зроблять", – пояснив він.

Начальник ГУР МО України також додав, що у межах протистояння з агресивною Росією є прихильником нероздільного підходу сили і дипломатії.

"Тут неможливий ані корейський, ані молдовський, ані німецький сценарії — усе це не спрацює. Тут має поставитись крапка один раз і назавжди", – зазначив Кирило Буданов.

На його думку, нині є всі ознаки руйнації світового порядку, створеного після Другої світової війни. І війна росії проти України – яскраве свідчення того, як одна людина підірвала систему світової безпеки.

"Або ми всі разом змусимо повернутись до того світового порядку, який був створений і багато років більш-менш усіх задовольняв, або настав час для нового світового порядку", – підсумував Кирило Буданов.

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