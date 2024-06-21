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Через агресію Росії на Донеччині загинуло п'ятеро цивільних

Загалом за добу росіяни 22 рази обстріляли населені пункти Донеччини.

Через агресію Росії на Донеччині загинуло п'ятеро цивільних
Наслідки обстрілу Донеччини
Фото: Донецька ОВА

Протягом доби окупанти 22 рази обстріляли населені пункти Донецької області. З лінії фронту евакуйовано 81 людину, зокрема 13 дітей.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район:

  • У Максимільянівці Мар'їнської громади поранено людину. 
  • У Курахівській громаді пошкоджено приватні будинки у Гострому, обстріляні околиці Курахового. 

Краматорський район:

  • У Лиманській громаді обстріляні Закітне, Зарічне, Терни, Ямполівка і Ямпіль. У Миколаївці одна людина загинула і троє поранені. У Костянтинівці одна людина загинула і одна поранена, пошкоджені чотири будинки; також у громаді одна людина поранена і два будинки пошкоджено в Миколаївці, будинок пошкоджено в Іванопіллі. 
  • У Розкішному Іллінівської громади троє людей загинули і четверо поранені, пошкоджено сім об'єктів. 

Бахмутський район: 

  • У Часовоярській громаді пошкоджені 11 приватних будинків, два нежитлові приміщення і промислова будівля. 
  • У Торецькій громаді поранено людину у Північному. Під вогнем – Сіверськ і Серебрянка.

У Донецькій області під час виконання робіт на одній із ліній електропередачі потрапила під обстріл бригада енергетиків. 

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