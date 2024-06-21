Через агресію Росії на Донеччині загинуло п'ятеро цивільних

Протягом доби окупанти 22 рази обстріляли населені пункти Донецької області. З лінії фронту евакуйовано 81 людину, зокрема 13 дітей.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район:

У Максимільянівці Мар'їнської громади поранено людину.

У Курахівській громаді пошкоджено приватні будинки у Гострому, обстріляні околиці Курахового.

Краматорський район:

У Лиманській громаді обстріляні Закітне, Зарічне, Терни, Ямполівка і Ямпіль. У Миколаївці одна людина загинула і троє поранені. У Костянтинівці одна людина загинула і одна поранена, пошкоджені чотири будинки; також у громаді одна людина поранена і два будинки пошкоджено в Миколаївці, будинок пошкоджено в Іванопіллі.

У Розкішному Іллінівської громади троє людей загинули і четверо поранені, пошкоджено сім об'єктів.

Бахмутський район:

У Часовоярській громаді пошкоджені 11 приватних будинків, два нежитлові приміщення і промислова будівля.

У Торецькій громаді поранено людину у Північному. Під вогнем – Сіверськ і Серебрянка.

У Донецькій області під час виконання робіт на одній із ліній електропередачі потрапила під обстріл бригада енергетиків.