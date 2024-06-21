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Японія запровадила санкції проти іноземних компаній через підтримку вторгнення Росії

Санкції торкнулися компаній із Китаю, Індії, Казахстану та Узбекистану. 

Японія запровадила санкції проти іноземних компаній через підтримку вторгнення Росії

Японія вперше запровадила санкції проти іноземних компаній у зв’язку з війною в Україні. Зокрема, йдеться про санкції проти китайської компанії, яка постачала Росії мікрочипи до безпілотників. 

Про це із посиланням на заяву міністерства закордонних справ Японії пише Reuters.

Запроваджені обмеження також стосуються компаній в Індії, Казахстані та Узбекистані. 

ПІд санкції потрапила гонконгська Asia Pacific Links Ltd , яка постачала мікрочипи для російських дронів, і китайська Yilufa Electronics Limited.

Ці обмеження відповідають раніше запровадженим іншими країнами, зокрема Сполученими Штатами, й забороняють компаніям із Японії вести бізнес із переліченими у списку підприємствами.

У США заявляли, що Китай підтримує військові дії Росії в Україні, надаючи безпілотники та ракетні технології для найбільшого нарощування військової сили Москви з радянських часів.

Крім того, як йдеться у матеріалі, Пекін і Москва вживають комплексних заходів для забезпечення здійснення двосторонніх платежів, потенційно наражаючи деякі китайські фінансові компанії на санкції.

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