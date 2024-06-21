Японія запровадила санкції проти іноземних компаній через підтримку вторгнення Росії

Японія вперше запровадила санкції проти іноземних компаній у зв’язку з війною в Україні. Зокрема, йдеться про санкції проти китайської компанії, яка постачала Росії мікрочипи до безпілотників.

Про це із посиланням на заяву міністерства закордонних справ Японії пише Reuters.

Запроваджені обмеження також стосуються компаній в Індії, Казахстані та Узбекистані.

ПІд санкції потрапила гонконгська Asia Pacific Links Ltd , яка постачала мікрочипи для російських дронів, і китайська Yilufa Electronics Limited.

Ці обмеження відповідають раніше запровадженим іншими країнами, зокрема Сполученими Штатами, й забороняють компаніям із Японії вести бізнес із переліченими у списку підприємствами.

У США заявляли, що Китай підтримує військові дії Росії в Україні, надаючи безпілотники та ракетні технології для найбільшого нарощування військової сили Москви з радянських часів.

Крім того, як йдеться у матеріалі, Пекін і Москва вживають комплексних заходів для забезпечення здійснення двосторонніх платежів, потенційно наражаючи деякі китайські фінансові компанії на санкції.