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Білий дім повідомив про пріоритет України перед іншими державами при постачанні зенітних ракет

Зокрема, йдеться про ракети до Patriot і NASAMS.

Білий дім повідомив про пріоритет України перед іншими державами при постачанні зенітних ракет
Джон Кірбі
Фото: EPA/UPG

Україна матиме пріоритет перед іншими державами у питанні постачання зенітних ракет.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає "Європейська правда".

Кірбі сказав, що уряд США ухвалив "важке, але необхідне рішення" про зміну пріоритетів найближчих запланованих постачань. З-поміж інших держав допомогу найперше отримає Україна

Йдеться про ракети до комплексів Patriot і NASAMS. 

У січні цього року коаліція країн НАТО розмістила замовлення на 1000 ракет Patriot.

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