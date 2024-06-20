Урятуватися з Маріуполя. «Нам казали, що все під контролем. Це була брехня»
Урятуватися з Маріуполя. «Нам казали, що все під контролем. Це була брехня»
Хабарники проти розвідки: хто розколює армію та спецслужби?
Хабарники проти розвідки: хто розколює армію та спецслужби?
Економічне бронювання: не відкупитися, а врятувати бізнес
Економічне бронювання: не відкупитися, а врятувати бізнес
На Аскольдовій могилі жінка пошкодила поховання трьох загиблих військових. Її затримали (доповнено)
На Аскольдовій могилі жінка пошкодила поховання трьох загиблих військових. Її затримали (доповнено)
Танки-черепахи і повернення до тактики Першої світової
Танки-черепахи і повернення до тактики Першої світової
Путіну у Північній Кореї пообіцяли “повну підтримку у війні проти України”. Далі лідер окупантів їде у В'єтнам (оновлено)
Путіну у Північній Кореї пообіцяли “повну підтримку у війні проти України”. Далі лідер окупантів їде у В'єтнам (оновлено)
Окупанти атакували Київ "шахедами" і здійснили запуск ракет (доповнено)
Окупанти атакували Київ "шахедами" і здійснили запуск ракет (доповнено)
Агентство і відновлення. Хто винен у провалі проєктів відбудови
Агентство і відновлення. Хто винен у провалі проєктів відбудови
За крок до катастрофи? Якою є і якою має бути вища освіта в Україні
За крок до катастрофи? Якою є і якою має бути вища освіта в Україні
ГоловнаСвіт

Норвезька оборонна компанія відкриває завод із виробництва ракет

Планують виготовляти кілька сотень одиниць зброї на рік.

Норвезька оборонна компанія відкриває завод із виробництва ракет
Ракети компанії Kongsberg
Фото: Kongsberg

Норвезька оборонна компанія Kongsberg Gruppen (один із виробників комплексів NASAMS) відкриває у Конгсберзі новий завод, що виготовлятиме ракети, пише Reuters.

У компанії відзначили зростання попиту з боку країн Заходу на тлі війни в Україні та модернізації Китаєм своїх збройних сил. Союзники НАТО прагнуть збільшити власне виробництво зброї, боєприпасів і ракет, частково для постачання Києву, та найголовніше - аби поповнити свої запаси і протистояти новим загрозам.

Рішення про будівництво заводу ухвалили ще у 2021 році. Запит на продукцію надіслали тоді ВМС США, які вибрали для свого флоту протикорабельну ракету Naval Strike Missile із дальністю дії 250 км. Війна в Україні лише збільшила пакети замовлень компанії.

На заводі вироблятимуть протикорабельні ракети сімейства JSM (Joint Strike Missile) та NSM (Naval Strike Missile). Йдеться про обсяги у кілька сотень одиниць на рік.

Kongsberg планує розширити своє виробництво і розглядає як варіант США та Австралію.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies