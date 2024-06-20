Президент Румунії зняв свою кандидатуру на посаду генсека НАТО. Тепер у Рютте нема конкурентів

Президент Румунії Клаус Йоганніс офіційного оголосив, що виходить з перегонів за посаду генерального секретаря НАТО, тим самим звільнивши шлях для очільника уряду Нідерландів Марка Рютте.

Про це йшлося на засіданні Вищої ради національної оборони (CSAT), повідомляє "Європейська правда".

Під час засідання Йоганніс оголосив, що наприкінці минулого тижня він поінформував своїх союзників по НАТО про те, що він зніме свою кандидатуру.

Він також попросив членів Ради висловити свою думку щодо кандидатури Рютте. Учасники засідання висловилися на її підтримку.

Формальної процедури призначення генерального секретаря саміту НАТО не існує, але для цього потрібна згода всіх 32 членів Альянсу.