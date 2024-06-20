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Президент Румунії зняв свою кандидатуру на посаду генсека НАТО. Тепер у Рютте нема конкурентів

Альянс має очолити прем'єр Нідерландів. 

Президент Румунії зняв свою кандидатуру на посаду генсека НАТО. Тепер у Рютте нема конкурентів
Клаус Йоганніс
Фото: X/Klaus Iohannis

Президент Румунії Клаус Йоганніс офіційного оголосив, що виходить з перегонів за посаду генерального секретаря НАТО, тим самим звільнивши шлях для очільника уряду Нідерландів Марка Рютте.

Про це йшлося на засіданні Вищої ради національної оборони (CSAT), повідомляє "Європейська правда".

Під час засідання Йоганніс оголосив, що наприкінці минулого тижня він поінформував своїх союзників по НАТО про те, що він зніме свою кандидатуру.

Він також попросив членів Ради висловити свою думку щодо кандидатури Рютте. Учасники засідання висловилися на її підтримку.

Формальної процедури призначення генерального секретаря саміту НАТО не існує, але для цього потрібна згода всіх 32 членів Альянсу.

  • Раніше повідомлялося, що Марк Рютте є головним претендентом на те, щоб замінити на цій посаді чинного генерального секретаря Альянсу Єнса Столтенберга. Дипломати країн НАТО були переконані, що ім'я наступного генсека буде озвучено протягом першого тижня квітня, вчасно до зустрічі міністрів закордонних справ і святкування 75-ї річниці заснування Альянсу.
  • Однак після висунення кандидатури президента Румунії Йоганніса на цю ж посаду виникли певні несподівані перешкоди. Повідомлялося, що Рютте повинен завоювати довіру Угорщини, Румунії, Словаччини та Туреччини.
  • Наприкінці травня ЗМІ стверджували, що НАТО посилює тиск на Йоганніса, щоб він зняв свою кандидатуру. Пізніше також повідомлялося, що Угорщина та Словаччина погодилися з призначенням Рютте наступним генсеком НАТО. Туреччина також підтримала його кандидатуру.
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