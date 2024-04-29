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Туреччина підтримає кандидатуру Рютте на посаду генсека НАТО, - ЗМІ

Підтримка Рютте Туреччиною може збільшити тиск на президента Румунії Клауда Йоханніса.

Туреччина підтримає кандидатуру Рютте на посаду генсека НАТО, - ЗМІ
Марк Рютте
Фото: EPA/UPG

Туреччина готова підтримати кандидатуру прем'єра Нідерландів Марка Рютте на посаду генсека НАТО.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

“Туреччина заявила союзникам, що підтримає кандидатуру прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте на посаді наступного генерального секретаря НАТО”, - йдеться у повідомленні.

Таким чином, підтримка Рютте Туреччиною може збільшити тиск на президента Румунії Клауда Йоханніса. Він також висуває свою кандидатуру на пост очільника НАТО. 

Втім, свою незгоду із кандидатурою Рютте все ще прямо висловлює Угорщина.

Водночас, Угорщина може змінити свою позицію, якщо Рютте зустрінеться із прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. 

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте зіштовхнувся з низкою перешкод у спробі стати наступним генеральним секретарем НАТО, що може затримати рішення про призначення.

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