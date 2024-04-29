The Insider опублікував розслідування про подружжя росіян, що можуть стояти за вибухами і отруєннями в Європі

Журналісти The Insider опублікували розслідування про родину шпигунів, які допомагали організовувати серію вибухів та отруєнь в Європі. Йдеться про Миколу і Олену Шапошнікових, що оселилися в Чехії під виглядом політичних емігрантів, а потім купили віллу в Греції, яку надавали в користування вбивцям із ГРУ.

За даними журналістів, Шапошнікови збирали для російської розвідки інформацію про військові постачання та допомагали їм влаштовувати диверсії, зокрема вибухи на складах боєприпасів у Чехії та Болгарії і отруєння болгарського бізнесмена-зброяра Гебрева. Нещодавно інтерес до них виявили чеські слідчі, після чого Микола помер, а Олена поскаржилася на переслідування через її походження.

Окрім походження, в цієї громадянки Чехії є ще й російський паспорт – із серії ГРУ.

Олена була киянкою, але переїхала. Микола народився в Сєвєродвинську і служив у тодішній Чехословаччині.

Крім біографії подружжя і деталей того, як їм під виглядом дисидентів вдалося отримати чеське громадянство, в розслідуванні навели дані, що можуть свідчити про їх зв'язок із ГРУ. Зокрема, Микола працював на компанію з торгівлі озброєнням Imex. Згодом до роботи долучилася і його дружина: за даними журналістів, вона керувала справами чоловіка і координувала його дії з головою військової частини ГРУ. Попри достатньо скромний дохід в Imex у $650 на місяць родина змогла купити нерухомість в Чехії та Греції.

Олена, як з'ясувалося, володіла офшорною фірмою на Маршалових островах та контролювала два банківські рахунки в Швейцарії.

У 2009 подружжя стало власниками величезної вілли в Греції. Іноді цю нерухомість здавали в оренду, але з 2020 журналісти не змогли знайти жодної вільної для бронювання дати. Принаймні декілька разів на віллі зупинялися не туристи, а російські розвідники.

Шапошнікова передавала російському генералу ГРУ дані про майбутні угоди щодо продажу зброї в рамках Imex. Якщо ГРУ вважало, що постачання нашкодить Росії, то готувало диверсії, підриваючи склади чи організовуючи отруєння, як було з болгарським бізнесменом Гебревим, що мав продати зброю Україні.

Наприклад, в 2013 Шапошнікова передала генералу ГРУ дані про заплановані постачання для міністерства оборони В'єтнаму понтонних мостів і вантажівок.. 17 грудня судно після відправки з порту в Болгарії зникло.