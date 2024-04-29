Україна та ОАЕ завершили переговори щодо всеосяжного економічного партнерства

Угода сприятиме покращенню умов торгівлі між Україною та ОАЕ, зростанню обсягів товарів та послуг.

У Абу Дабі, що в Об’єднаних Арабських Еміратах перша віцепрем'єр-міністерка України – міністерка економіки Юлія Свириденко та державний міністр зовнішньої торгівлі ОАЕ Тані бін Ахмед Аль Зеюді підписали спільну заяву про завершення переговорів про Угоду щодо всеосяжного економічного партнерства між урядами України та Об’єднаних Арабських Еміратів.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Мінекономіки.

Зазначається, що за результатами переговорів домовилися лібералізувати доступ як до ринків товарів, так і до ринків послуг; закласти підвалини для поглиблення співпраці в торговельній, інвестиційній, економічній, цифровій та інших сферах.

“Це перша угода у найбільш економічно просунутому регіоні Близького Сходу. Вона охоплює не лише Об’єднані Арабські Емірати, але загалом регіони Затоки. Тобто це вихід не лише на ринок Еміратів, а вихід на глобальний ринок. Бо Емірати – це торговельний, економічний, фінансовий хаб", – сказала Юлія Свириденко.

За її словами, Емірати займають перші сходинки з погляду логістики торгівлі. Тому закінчення переговорів щодо Угоди — це історична подія у двосторонніх відносинах.

"Я сподіваюся, що українська та еміратська бізнес-спільноти використають усі можливості угоди, що допоможе відкрити величезний потенціал у нашій торговельній та економічній співпраці. Угода сприятиме покращенню умов торгівлі між Україною та ОАЕ, зростанню обсягів товарів та послуг шляхом зниження тарифних бар'єрів та стимулювання інвестиційного співробітництва між обома країнами", – додала міністерка.

Після підписання заяви сторони розпочнуть юридичну вивірку проєкту Угоди, а також внутрішньодержавні процедури, необхідні для підписання Угоди про Всеосяжне економічне партнерство між Урядом України та Урядом Об’єднаних Арабських Еміратів.

У міністерстві зауважили, що, згідно із аналізом короткострокового впливу, угода може сприяти збереженню позитивного сальдо торгівлі товарами, і у середньо- та довгостроковій перспективі може вплинути на зміщення траєкторії розвитку реального ВВП на 0,10%.

"Серед секторів найвищі темпи приросту очікуються у транспортній сфері, а також у металургії, харчовій промисловості, зокрема борошномельному виробництві та виробництві олії. Зростання експорту металів та рослинної олії — очікуваний результат угоди", – додали у Мінекономіки.