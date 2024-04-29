Педро Санчес залишиться на посаді прем'єр-міністра Іспанії

Про своє рішення він оголосив у телевізійній заяві.

Педро Санчес заявив, що залишиться на посаді прем'єр-міністра Іспанії, пише Bloomberg.

Про своє рішення він оголосив у телевізійній заяві з офіційної резиденції в Мадриді. Минулого тижня 52-річний прем'єр-міністр заявив, що призупинить виконання обов'язків, щоб обміркувати своє майбутнє після того, як суддя порушив справу про корупцію проти його дружини Бегоньї Гомес.

Санчес неодноразово заявляв, що розслідування є частиною змови правих, спрямованої на переслідування його родини. Так, розслідування ділових операцій Гомес ініціювала антикорупційна організація Manos Limpias з ультраправими зв’язками.

“Я перед усіма вами зобов’язуюсь невтомно, твердо і спокійно працювати для необхідного відновлення нашої демократії”, ‒ сказав він у зверненні.

У той час як його колеги-соціалісти закликали Санчеса далі очолювати уряд, критики заявили, що він грав роль жертви. Додамо, прем’єр вирішив залишитися на посаді у напружений момент іспанської політики, оскільки 12 травня в Каталонії відбудуться регіональні вибори.

Фото: EPA/UPG Прихильники Соціалістичної партії Іспанії мітингують на підтримку прем'єр-міністра Санчеса. 27 квітня 2024 року