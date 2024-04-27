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Іспанія надасть Україні ракети для ППО Patriot

Також згодом Іспанія передасть Україні боєприпаси, танки та інше озброєння.

Іспанія надасть Україні ракети для ППО Patriot
Іспанія надасть Україні ракети для ППО Patriot (архівне фото)
Фото: armyinform.com.ua

Іспанія надасть Україні ракет великої дальності для ППО Patriot, які прибудуть на логістичну базу “протягом чотирьох днів”.

Про це повідомила пресслужба Міноборони Іспанії.

Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес повідомила про те, що в Україну відправили нову партію великокаліберних артилерійських боєприпасів. А в найближчі місяці Іспанія планує відправити додаткові снаряди калібру 155 і 120 мм.

Крім того, на наступні два місяці запланована передача Україні легких та важких кулеметів, захищених логістичних машин на колесах, броньованих машин піхоти, протитанкової зброї та гаубиць польової артилерії. 

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“Ці поставки супроводжуватимуться поставками різних систем протиповітряного спостереження та дистанційних озброєнь для захисту від безпілотників, систем, які готує іспанська оборонна промисловість”, - зазначили в Міноборони Іспанії.

Крім того, запевнила Роблес, підготовка нових танків Leopard до передачі Україні йде за планом і перші одиниці будуть готові до кінця червня.

  • Мадрид не передислокує в Україну одну із трьох своїх установок Patriots, натомість зобов’язавшись відправити лише ракети до системи.

  • Раніше британська газета The Financial Times написала, що Греція та Іспанія перебувають під сильним тиском з боку своїх союзників по ЄС і НАТО щодо надання Україні додаткових систем протиповітряної оборони. Про це йшлося,  зокрема, на саміті у Брюсселі минулого тижня.

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