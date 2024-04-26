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Канада виділяє Україні 3 млн канадських доларів на виробництво безпілотників українським ОПК

Також Канада надає додаткові приблизно 13 млн доларів США для чеської ініціативи щодо боєприпасів для України.

Канада виділяє Україні 3 млн канадських доларів на виробництво безпілотників українським ОПК
Канада виділяє Україні фінансування на виробництво безпілотників українським ОПК
Фото: Facebook

На сьогоднішній зустрічі у форматі “Рамштайн” міністр оборони Канади Білл Блер повідомив, що його країна виділяє Україні 3 млн канадських доларів. Гроші будуть спрямовані на виробництво безпілотників українським ОПК.

Про це повідомила пресслужба Міноборони Канади.

“Це перший випадок, коли Канада безпосередньо долучилася до виробництва військових безпілотників в Україні, і ця пожертва буде зроблена у співпраці з Великою Британією”, - йдеться у повідомленні.

Білл Блер підтвердив, що Канада надає додатковий внесок у розмірі приблизно 13 млн доларів для чеської ініціативи щодо боєприпасів для України. З урахуванням раніше виділених 40 млн доларів загальний внесок Канади в чеську ініціативу перевищує 53 млн канадських доларів.

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Білл Блер також запевнив, що перші 10 із 50 броньованих тактичних машин підтримки, запропонованих Україні Канадою, будуть доставлені до Європи цього літа. Українці проходитимуть навчання на цих автомобілях, а восени їх переправлять в Україну. 

Десять багатоцільових човнів повинні бути доставлені в Україну в липні. 

Також зараз Канада надає цивільних інструкторів, літаки та допоміжний персонал для підтримки навчання пілотів та обслуговуючий персонал для нового українського парку винищувачів F-16. Крім того, Канада проводить мовні курси для 14 військовослужбовців ВПС України в мовній школі ЗС Канади.

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