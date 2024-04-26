Канада виділяє Україні 3 млн канадських доларів на виробництво безпілотників українським ОПК

Також Канада надає додаткові приблизно 13 млн доларів США для чеської ініціативи щодо боєприпасів для України.

На сьогоднішній зустрічі у форматі “Рамштайн” міністр оборони Канади Білл Блер повідомив, що його країна виділяє Україні 3 млн канадських доларів. Гроші будуть спрямовані на виробництво безпілотників українським ОПК.

Про це повідомила пресслужба Міноборони Канади.

“Це перший випадок, коли Канада безпосередньо долучилася до виробництва військових безпілотників в Україні, і ця пожертва буде зроблена у співпраці з Великою Британією”, - йдеться у повідомленні.

Білл Блер підтвердив, що Канада надає додатковий внесок у розмірі приблизно 13 млн доларів для чеської ініціативи щодо боєприпасів для України. З урахуванням раніше виділених 40 млн доларів загальний внесок Канади в чеську ініціативу перевищує 53 млн канадських доларів.

Білл Блер також запевнив, що перші 10 із 50 броньованих тактичних машин підтримки, запропонованих Україні Канадою, будуть доставлені до Європи цього літа. Українці проходитимуть навчання на цих автомобілях, а восени їх переправлять в Україну.

Десять багатоцільових човнів повинні бути доставлені в Україну в липні.

Також зараз Канада надає цивільних інструкторів, літаки та допоміжний персонал для підтримки навчання пілотів та обслуговуючий персонал для нового українського парку винищувачів F-16. Крім того, Канада проводить мовні курси для 14 військовослужбовців ВПС України в мовній школі ЗС Канади.