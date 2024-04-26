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Цього тижня США надішлють Україні зброю, - Байден

Яка саме зброя незабаром поступить в Україну, Байден не повідомив. 

Цього тижня США надішлють Україні зброю, - Байден
Президент США Джо Байден
Фото: EPA

У середу президент США Джо Байден підписав законопроєкт про допомогу Україні.

Про це повідомив президент США Джо Байден. 

“І цього тижня ми надсилаємо зброю та обладнання в Україну, оскільки вона захищається від російського бомбардування”, - написав Байден.

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  • 24 квітня президент США Джо Байден підписав закон про національну безпеку, який передбачає виділення Україні військової допомоги у розмірі 61 мільярда доларів.

  • Згодом Пентагон оголосив вміст нового пакета допомоги Україні на мільярд доларів. У переліку – боєприпаси різного калібру, ракети і додаткові боєприпаси для HIMARS.

  • 20 квітня після піврічних обговорень Палата представників проголосувала за законопроєкт про надання Україні нового пакету допомоги. Текст документа загалом аналогічний тому, який Сенат схвалив у лютому та задовільняє вимоги президента Байдена. 

  • Зокрема, документ передбачає виділення $60 млрд доларів на потреби України, зокрема $23 млрд на поповнення арсеналів США, які можуть бути використані для військової допомоги Україні. Також 13,8 млрд доларів на закупівлю новітніх систем озброєнь, товарів та послуг оборонного призначення. Ще 26 мільйонів доларів на продовження нагляду та підзвітності за допомогою та обладнанням, що надається Україні.

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