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Пентагон оголосив вміст нового пакета допомоги Україні на мільярд доларів

У переліку - боєприпаси різного калібру, ракети і додаткові боєприпаси для HIMARS.

Пентагон оголосив вміст нового пакета допомоги Україні на мільярд доларів
Міноборони США
Фото: Википедия

24 квітня Міністерство оборони США оголосило про нову значну допомогу Україні в галузі безпеки.

Вміст допомоги оприлюднили на сайті Пентагону.

Це 56-ий пакет, який отримав Київ із запасів американського Міноборони, вартістю мільярд доларів, до якого увійшли:

  • ракети RIM-7 і AIM-9M для ППО;
  • ПЗРК Stinger;
  • стрілецька зброя та додаткові боєприпаси до стрілецької зброї, включаючи патрони для боротьби з дронами;
  • додаткові боєприпаси для HIMARS;
  • 155-мм артснаряди;
  • артснаряди калібру 105 мм;
  • мінометні снаряди калібру 60 мм;
  • бойові машини піхоти Bradley, MRAP, HMMWV;
  • транспортні засоби матеріально-технічного забезпечення;
  • тактичні автомобілі для буксирування та транспортування техніки;
  • ракети TOW;
  • протитанкові системи Javelin та AT-4;
  • високоточні авіаційні боєприпаси;
  • аеродромно-допоміжне обладнання;
  • міни;
  • протипіхотні боєприпаси Claymore;
  • підривні боєприпаси для знищення перешкод;
  • прилади нічного бачення;
  • запасні частини, польове обладнання, навчальні боєприпаси, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.

Перед цим президент США Джо Байден підписав закон про національну безпеку, який передбачає виділення Україні військової допомоги у розмірі 61 мільярда доларів. Байден на брифінгу у Білому домі виступив із промовою.20 квітня Палата представників США схвалила законопроєкт про допомогу Україні на понад 60 млрд доларів, а згодом документ підтримав і Сенат.

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