Пентагон оголосив вміст нового пакета допомоги Україні на мільярд доларів

24 квітня Міністерство оборони США оголосило про нову значну допомогу Україні в галузі безпеки.
Вміст допомоги оприлюднили на сайті Пентагону.
Це 56-ий пакет, який отримав Київ із запасів американського Міноборони, вартістю мільярд доларів, до якого увійшли:
- ракети RIM-7 і AIM-9M для ППО;
- ПЗРК Stinger;
- стрілецька зброя та додаткові боєприпаси до стрілецької зброї, включаючи патрони для боротьби з дронами;
- додаткові боєприпаси для HIMARS;
- 155-мм артснаряди;
- артснаряди калібру 105 мм;
- мінометні снаряди калібру 60 мм;
- бойові машини піхоти Bradley, MRAP, HMMWV;
- транспортні засоби матеріально-технічного забезпечення;
- тактичні автомобілі для буксирування та транспортування техніки;
- ракети TOW;
- протитанкові системи Javelin та AT-4;
- високоточні авіаційні боєприпаси;
- аеродромно-допоміжне обладнання;
- міни;
- протипіхотні боєприпаси Claymore;
- підривні боєприпаси для знищення перешкод;
- прилади нічного бачення;
- запасні частини, польове обладнання, навчальні боєприпаси, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.
Перед цим президент США Джо Байден підписав закон про національну безпеку, який передбачає виділення Україні військової допомоги у розмірі 61 мільярда доларів. Байден на брифінгу у Білому домі виступив із промовою.20 квітня Палата представників США схвалила законопроєкт про допомогу Україні на понад 60 млрд доларів, а згодом документ підтримав і Сенат.