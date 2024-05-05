Окупанти протягом дня здійснили вісім обстрілів Сумщини

Всього на території області зафіксували 22 вибухи у шести громадах.

Протягом дня росіяни здійснили 8 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 22 вибухи.

Як інформує Сумська ОВА, обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська громади.

По Великописарівській громаді ворог бив з артилерії (10 вибухів).

Окупанти гатили по Есманьській громаді із мінометів (2 вибухи).

У Хотінській громаді росіяни скинули 3 міни.

У Юнаківській громаді зафіксовано атаку FPV-дронів (2 вибухи)

В Краснопільській відбулася атака FPV-дрона (1 вибух).

По Білопільській громаді здійснено обстріл з мінометів (4 вибухи).

Через ворожий обстріл 4 травня в одному з населених пунктів Шосткинського району Сумської області виникла пожежа в житловому секторі. Також відомо про двох постраждалих.