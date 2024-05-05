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Окупанти протягом дня здійснили вісім обстрілів Сумщини

Всього на території області зафіксували 22 вибухи у шести громадах.

Окупанти протягом дня здійснили вісім обстрілів Сумщини
обстріли Сумщини. Фото ілюстративне
Фото: Ок Північ

Протягом дня росіяни здійснили 8 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 22 вибухи. 

Як інформує Сумська ОВА, обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська громади.

  • По Великописарівській громаді ворог бив з артилерії (10 вибухів).
  • Окупанти гатили по Есманьській громаді із мінометів (2 вибухи).
  • У Хотінській громаді росіяни скинули 3 міни.
  • У Юнаківській громаді зафіксовано атаку FPV-дронів (2 вибухи)
  • В Краснопільській відбулася атака FPV-дрона (1 вибух).
  • По Білопільській громаді здійснено обстріл з мінометів (4 вибухи).

Через ворожий обстріл 4 травня в одному з населених пунктів Шосткинського району Сумської області виникла пожежа в житловому секторі. Також відомо про двох постраждалих.

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