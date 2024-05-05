У Харківській області через російську атаку загинула жінка

Через російський обстріл села Моначинівки, що у Харківській області, загинула 88-річна жінка.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Внаслідок ворожого обстрілу села Моначинівка загинула 88-річна жінка. Тіло загиблої деблокували з-під завалів після ліквідації пожежі у будинку", – написав він.

Перед тим Синєгубов писав про обстріли Купʼянського району, внаслідок чого відбулося загоряння будинку.

"У селі Моначинівка Кіндрашівської громади є загорання приватного будинку, постраждав 34-річний цивільний чоловік. Під завалами може знаходитись жінка", – йшлося у повідомленні.

Також повідомлялося про постраждалого чоловіка.

Минулої доби упродовж доби артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 17 населених пунктів Харківщини. Загинув чоловік, також повідомляли про поранених.