Російська армія впродовж доби атакувала Харківську область, відомо про постраждалих

Під ворожими ударами опинилися близько 17 населених пунктів Харківщини.

Упродовж доби артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 17 населених пунктів Харківщини: Синьківка, Стрілеча, Гатище, Котлярівка та інші. Авіаційних обстрілів зазнали н.п. Харків, Слобожанське, Веселе, Черкаські Тишки, Петропавлівка, Іванівка.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Уночі ворог атакував дроном Основ’янський район м. Харків. Внаслідок ударів горів будинок, господарчі споруди. Постраждали 6 людей, серед них дівчинка 2015 року народження, гостра реакція на стрес.

У суботу о 16:25 під ударом опинився Індустріальний район. Внаслідок обстрілу ракетою С-300 відбулося загорання цеху цивільного підприємства, приватні будинки, господарчі споруди. Постраждали шість осіб, всі працівники підприємства.

5 травня 00:30 російські окупанти артилерією обстріляли село Олександрівку. Постраждали п‘ять домогосподарств, пошкоджено будинки, господарські споруди. В частині села було відсутнє світло, пошкоджено енергомережі.

О 16:51 внаслідок обстрілу с. Борщова горів будинок.

О 16:37 в с. Слобожанське внаслідок обстрілу горів будинок. Загинув 49-річний цивільний чоловік, який знаходився на вулиці поруч з будинком.

О 15:15 ворог скинув КАБ на с. Черкаські Тишки Харківського району. Удар в приватний будинок. Пошкоджено газову трубу. Постраждала 75-річна жінка.

За минулу добу українські війська на Куп’янському напрямку відбили 12 атак, зокрема у районах н.п. Синьківка, Піщане, Кислівка Харківської області.