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Російські окупанти атакували Херсонську область

Авіаударів зазнали Антонівка, Понятівка, Станіслав, Придніпровське, Інгулець, Томина Балка, Інженерне, Садове, Берислав та Михайлівка.

Російські окупанти атакували Херсонську область
Фото: Херсонська ОВА

Впродовж минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Понятівка, Станіслав, Придніпровське, Інгулець, Томина Балка, Інженерне, Садове, Берислав та Михайлівка Херсонської області.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 2 багатоповерхівки та приватний будинок. Були зафіксовані влучання в навчальний заклад та приватний автомобіль", — ідеться у повідомленні.

Через російську агресію 1 людина постраждала.

Під час нічної атаки сили ППО знищили над територією Херсонської області один "Shahed-131/136".

  • Уночі 5 травня російські війська атакували Україну 24 "Шахедами", 23 дрони знищила українська ППО.
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