За добу ЗСУ знищили ще 860 російських окупантів

особового складу ‒ близько 474 260 (+860) осіб,танків ‒ 7375 (+9) од,бойових броньованих машин ‒ 14179 (+18) од,артилерійських систем – 12212 (+21) од,РСЗВ – 1057 (+1) од,засоби ППО ‒ 790 (+2) од,літаків – 349 (+1) од,гелікоптерів – 325 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9636 (+25),крилаті ракети ‒ 2147 (+1),кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,підводні човни - 1 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 16418 (+37) од,спеціальна техніка ‒ 2002 (+4)

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.05.24 орієнтовно склали:

Впродовж доби на фронті відбулося 95 бойових зіткнень. Сили оборони знищили 860 російських окупантів, ідеться у зведенні Генштабу.

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 474 260 військових.

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