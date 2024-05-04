Головне за суботу, 4 травня: обстріли Харкова та Одещини, збиття російського Су-25

Бої на Бахмутському та Авдіївському напрямках, 74 бойових зіткнення, ворожі обстріли. Яким запам’ятається 801-й день повномасштабної війни.

Сьогодні російські окупанти вкотре обстріляли Харків і Одеську область.

Керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що РФ атакувала цивільну інфраструктуру Харкова. Було влучання в Індустріальному районі. Відомо про чотирьох поранених людей.

Згодом Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих у Харкові збільшилася до п’ятьох ‒ троє цивільних чоловіків та дві жінки.

Також рятувальники продовжують ліквідовувати масштабну пожежу на цивільному виробництві.

Увечері 4 травня російські окупанти вдарили по Харкову втретє за день.

В Одеському районі, за словами Олега Кіпера, троє поранених. Чоловік отримав медичну допомогу на місці, жінок госпіталізували.

"Пошкоджена цивільна інфраструктура. На місці працюють всі відповідні служби", - додав очільник Одещини.

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 4 травня повідомив, що на Донеччині українські захисники збили російський Су-25.

“Особливо відзначу воїнів зі 110-ї окремої механізованої бригади за збиття сьогодні чергового російського Су-25 – на Донеччині. Молодці, хлопці!” – сказав президент.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 74 бойових зіткнення.

Загалом ворог завдав 5 ракетних та 56 авіаційних ударів, здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 10 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Новий, Кліщіївка, Роздолівка, південніше Іванівського Донецької області, де ворог намагався поліпшити тактичне положення.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 18 атак в районах населених пунктів Новоолександрівка, Сокіл, Новопокровське, Уманське Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 4 травня – в нашій новині.

Російські окупанти скинули авіабомби на населені пункти Одноробівка та Черкаські Тишки. Унаслідок авіаударів постраждала 74-річна жінка, повідомив глава військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Близько 14:00 окупанти артилерією обстріляли село Одноробівку. У результаті п‘яти ударів пошкоджено два двоповерхові багатоквартирні будинки, один приватний будинок та мережі. Без потерпілих. Фахівці ліквідовують наслідки обстрілу", — ідеться у повідомленні.

Пізніше окупанти завдали ударів КАБами по селу Черкаські Тишки Харківського району. Постраждала 74-річна жінка, госпіталізована до медичної установи.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!