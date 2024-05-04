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На Белгород впала авіабомба у той час, коли росіяни атакували Харківщину КАБами

Місцеві ЗМІ кажуть про “аварійне сходження боєприпасу”, а міноборони заявило, що над областю збили безпілотник.

На Белгород впала авіабомба у той час, коли росіяни атакували Харківщину КАБами
Фото: t.me/belplus

У той час як російська авіація сьогодні атакувала КАБами Харківську область, у російському Белгороді пролунав потужний вибух. Повітряну тривогу у місті не оголошували, повідомляють Телеграм-канали.

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Місцеві ЗМІ інформують, що у Белгороді сталося “аварійне сходження боєприпасу”. Телеграм-канал БелПлюс також написав з посиланням на Міноборони, що близько 17:30 над Белгородською областю збили безпілотник.

Губернатор області Росії В’ячеслав Гладков поінформував, що внаслідок вибуху постраждали п'ятеро людей, які отримали травми різної тяжкості, і пошкоджено 30 приватних будинків. 

Причину вибуху губернатор не назвав.

Фото: t.me/belplus

Фото: t.me/belplus

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