У той час як російська авіація сьогодні атакувала КАБами Харківську область, у російському Белгороді пролунав потужний вибух. Повітряну тривогу у місті не оголошували, повідомляють Телеграм-канали.
Місцеві ЗМІ інформують, що у Белгороді сталося “аварійне сходження боєприпасу”. Телеграм-канал БелПлюс також написав з посиланням на Міноборони, що близько 17:30 над Белгородською областю збили безпілотник.
Губернатор області Росії В’ячеслав Гладков поінформував, що внаслідок вибуху постраждали п'ятеро людей, які отримали травми різної тяжкості, і пошкоджено 30 приватних будинків.
Причину вибуху губернатор не назвав.
- 2 травня після обіду російські окупанти вдарили керованими авіабомбами по місту Дергачі на Харківщині. Поранення отримали чотири дитини і 76-річний чоловік.