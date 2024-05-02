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Росіяни вдарили керованими авіабомбами по Дергачах на Харківщині, поранені діти (оновлення)

Інформацію про потерпілих ще уточнюють.

Росіяни вдарили керованими авіабомбами по Дергачах на Харківщині, поранені діти (оновлення)
Авіабомба КАБ-500, фото ілюстративне
Фото: ДСНС України

2 травня після обіду російські окупанти вдарили керованими авіабомбами по місту Дергачі на Харківщині.

Про це повідомив керівник міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко.

"Окупанти завдали два удари КАБами по Дергачах. Інформація щодо руйнувань та постраждалих з'ясовується", - написав Задоренко у своєму телеграм-каналі.

Згодом він додав, що є загроза повторних ударів і відомо про, зокрема, поранених дітей.

"Внаслідок ударів по цивільній інфраструктурі та приватним будинкам поранення отримали четверо дітей 8-ми, 9-ти, 14-ти і 16-ти років, а також чоловік 76-ти років. Інформація попередня. Додаткові обставини уточнюються", - зазначив очільник МВА.

Оновлення. Керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що станом на 16.38 унаслідок ворожих ударів КАБами по Дергачах кількість поранених сягнула семи осіб.

"Шість із них - діти. Двоє з дітей отримали легкі поранення кінцівок, четверо - середньої тяжкості. Усі потерпілі госпіталізовані. 75-річному чоловіку надали допомогу на місці", - додав Синєгубов.

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