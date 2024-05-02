Зеленському доповіли про готовність фортифікацій, ротації та скорочення термінів поставок зброї

На Ставці президент також обговорив комплектування бригад тазахист енергетики.

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, на якому заслухав звіт щодо готовності фортифікацій, ситуацію на фронті та графіки надходження зброї від партнерів.

Про це глава держави повідомив у телеграмі.

"Заслухав великий звіт щодо ступеня готовності фортифікаційних рубежів у прикордонних регіонах та на напрямках активних бойових дій. Його представили Прем’єр-міністр Денис Шмигаль і голова Державної служби спеціального транспорту Олександр Яковець", – зазначив Зеленський.

Крім того, відзвітував про поточну ситуацію на фронті та організацію ротації підрозділів для відновлення головком Олександр Сирський. Крім того, із ним обговорили темпи та потреби при комплектуванні нових бригад.

"Була доповідь міністра оборони Рустема Умєрова щодо графіків надходження зброї від партнерів у межах оприлюднених пакетів допомоги. Доручив ужити всіх можливих заходів для скорочення строків. Особливо це стосується постачання засобів ППО для захисту людських життів та енергетичної інфраструктури", – повідомив президент.

Також на ставці заслухав доповідь міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна щодо поточних темпів виробництва дронів і засобів РЕБ та забезпечення ними фронту, а також засобів радіоелектронної боротьби для прикриття важливих об'єктів.