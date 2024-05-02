Оператори ССО завдали вогневого ураження ударними дронами по пуско-заряджальній установці ЗРК "Бук" з шістьма ракетами на Сумському напрямку.

Про це ідеться у повідомленні Сил спецоперацій у Telegram.

Оператори одного з підрозділів ССО під час роботи на Сумському напрямку виявили зенітно-ракетний комплекс "Бук-М1" і завдали вогневого ураження ударними дронами.

"Окупанти марно намагалися загасити вогонь та врятувати техніку. Внаслідок удару знищено пуско-заряджальну установку з шістьма ракетами, вогневу установку комплексу "Бук-М1" – пошкоджено", – ідеться у повідомленні.