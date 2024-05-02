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Бійці ССО знищили пуско-заряджальну установку ЗРК "Бук" на Сумському напрямку

Внаслідок удару знищено пуско-заряджальну установку з шістьма ракетами

Бійці ССО знищили пуско-заряджальну установку ЗРК "Бук" на Сумському напрямку
знищення ЗРК БУК на Сумському напрямку
Фото: скріншот з відео

Оператори ССО завдали вогневого ураження ударними дронами по пуско-заряджальній установці ЗРК "Бук" з шістьма ракетами на Сумському напрямку. 

Про це ідеться у повідомленні Сил спецоперацій у Telegram.

Оператори одного з підрозділів ССО під час роботи на Сумському напрямку виявили зенітно-ракетний комплекс "Бук-М1" і завдали вогневого ураження ударними дронами. 

"Окупанти марно намагалися загасити вогонь та врятувати техніку. Внаслідок удару знищено пуско-заряджальну установку з шістьма ракетами, вогневу установку комплексу "Бук-М1" – пошкоджено", –  ідеться у повідомленні. 

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