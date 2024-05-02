Із спецрахунку НБУ на потреби оборони перерахували понад 35,5 млрд грн

Зі спецрахунку Нацбанку на потреби оборони перераховано понад 35,5 млрд грн. Протягом квітня рахунок поповнився на понад 303 млн гривень.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби НБУ.
"Станом на 1 травня 2024 року залишок коштів на спецрахунку, який Національний банк відкрив для підтримки сил оборони 24 лютого 2022 року, становить понад 738 млн грн", – додали у Нацбанку.
Усього з початку війни на спецрахунок надійшло понад 36 млрд грн в еквіваленті.
Кошти перераховували як громадяни та підприємства України, так і міжнародна спільнота (зокрема зі США, Великобританії, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Польщі, Швейцарії, Норвегії, Австралії, Франції, Канади, Болгарії, Гонконгу та ще багатьох країн світу).
З-за кордону в іноземній валюті (долари США, євро, фунти, канадські долари, китайські женьміньбі, єни, швейцарські франки, злоті, австралійські долари) надійшло понад 15,9 млрд грн в еквіваленті.
Загалом з початку війни зі спецрахунку на потреби оборони Національний банк перерахував понад 35,5 млрд грн, у квітні 2024 року – понад 1 млрд грн, зокрема:
- на потреби Національної гвардії України – понад 1 443 млн грн;
- на потреби Національної поліції України – всього 1 650 млн грн;
- на потреби Міністерства оборони України – понад 22 854 млн грн;
- на потреби Державної прикордонної служби України – понад 1 000 млн грн;
- на потреби Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України – понад 7 030 млн грн;
- на потреби Державної служби України з надзвичайних ситуацій – понад 156,2 млн грн; на потреби РНБО України – 40,5 млн грн;
- на потреби Державної спеціальної служби транспорту – понад 233 млн грн;
- на потреби Служби безпеки України – понад 548,2 млн грн;
- на потреби військових частин – понад 552,9 млн грн.
У 2023 році зі спецрахунку, відкритого для підтримки сил оборони 24 лютого 2022 року Національним банком, на потреби сил оборони перераховано понад 10,3 млрд грн, з них у грудні – 2,7 млрд грн. Минулого року на рахунок надійшло понад 11,1 млрд грн в еквіваленті, зокрема у грудні – майже 3,3 млрд грн.