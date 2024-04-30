​АМКУ оштрафував Київоблгаз та Київську обласну енергопостачальну компанію на близько 8 млн грн

Київоблгаз та Київська обласна енергопостачальна компанія мають сплатити близько 8 млн гривень за порушення антимонопольного законодавства.

Про це повідомив очільник Антимонопольного комітету Павло Кириленко, зсилаючись на рішення Тимчасової адміністративної колегії АМКУ.

«Київоблгаз» штрафували на загальну суму 7 млн 640 тисяч гривень за два порушення:

неправомірну вимогу (до замовників технічних умов приєднання до газорозподільчої системи) встановлювати єдиний вузол обліку природного газу для житлових будинків, в той час, коли замовник передбачав встановлення поквартирних засобів вимірювальної техніки;

облгаз не надавав необхідних вихідних даних для проведення гідравлічного розрахунку газопроводу, що, по-перше, спонукало до отримання послуг саме в "Київоблгазі", а, по-друге, призводило до ущемлення інтересів замовників послуги з приєднання до газорозподільчих мереж, а також суб’єктів господарювання, які надають послуги з проєктування та будівництва газопроводів.

Кириленко додав, що Київська обласна енергопостачальна компанія має сплатити 275 579 гривень за те, що незаконно відмовляла ОСББ «Калинова фортеця» у підписанні договору на постачання електроенергії, використовуючи своє монопольне становище.