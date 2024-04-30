На двох українських митницях встановлять сканери за 662 млн грн

Вони мають допомогти швидко і якісно оглядати вантажі та пришвидшити рух залізничних вантажів в обидва боки.

На двох українських митницях - Волинській та Львівській - встановлять сканери.

Як повідомив на засіданні уряду 30 квітня прем'єр-міністр Денис Шмигаль, уряд затвердив порядок використання коштів на закупівлю цих сканерів, які призначені для залізничних пунктів пропуску.

На це в держбюджеті передбачили понад 662 млн грн.

"Такі сканери будуть встановлені на Волинській та Львівській митницях. Вони допоможуть швидко та якісно оглядати вантажі та пришвидшать рух залізничних вантажів в обидва боки", - пояснив Шмигаль.