Кабмін затвердив порядок використання коштів для підтримки інвестпроєктів і збільшив суму мікрогрантів для Харкова

На засіданні 26 квітня Кабінет Міністрів ухвалив низку рішень, які стосуються інвестиційних проєктів, страхування воєнних ризиків і мікрогрантів для Харкова і області.

Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, уряд затвердив порядок використання коштів за програмою підтримки інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями.

"Умови прозорі та зрозумілі. Інвестори, які реалізовують проєкт на суму від 12 млн євро і тривалістю до 5 років, отримують максимальне сприяння від держави. Підтримка у вигляді супроводу, податкові та митні пільги, компенсацію витрат за збудовану інженерно-транспортну інфраструктуру або підключення до мереж. На ці компенсації та підтримку в бюджеті вже передбачено 3 млрд грн", - розповів Шмигаль.

Також Кабінет Міністрів ухвалив документ, який дозволить збільшити вдвічі суму мікрогрантів для Харкова й Харківської області. "Відтепер вони складатимуть до пів мільйона гривень для одного громадянина, який вирішить започаткувати власну справу", - додав глава уряду.

Ще одне рішення Кабміну - зміни до статуту Експортно-кредитного агентства України, що дозволить страхувати нові інвестиції від ризиків війни.

"Це стосується як іноземних інвестицій, так і українських компаній, які будуть вкладати кошти в нашу економіку та розвивати експорт. У 2023 році іноземні інвестиції склали 4,3 млрд доларів, з яких 3,2 млрд доларів — це реінвестиції. Цей об’єм уже перевищує деякі довоєнні роки, але цього поки недостатньо для швидкого відновлення економіки", - розповів Шмигаль.