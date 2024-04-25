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При призначенні пенсії враховуватимуть страховий стаж, одержаний в інших країнах, – Мінсоцполітики

Відповідний законопроєкт сьогодні ухвалив в цілому український парламент. Також законопроєкт спрощує механізм відновлення виплати пенсій для кримчан. Крім того, до страхового стажу при призначенні пенсії в Україні не зараховуватиметься робота на країну-агресора після 2014 року.

При призначенні пенсії враховуватимуть страховий стаж, одержаний в інших країнах, – Мінсоцполітики
Ілюстративне фото

Сьогодні, 25 квітня, Верховна Рада в другому читанні і в цілому ухвалила законопроєкт 9453, який розв'язує одразу декілька проблемних питань із призначенням пенсій, які виникли в громадян України через початок повномасштабної російської агресії, повідомляє Мінсоцполітики, яке розробило цей законопроєкт 

Після широкомасштабного вторгнення РФ Україна розірвала дипломатичні відносини з країною-агресором. Контакти та документообіг між державними установами – у т.ч. Пенсійними фондами – були припинені, а обмін документами, які засвідчують тривалість трудового стажу та суми заробітку – неможливий. 

Як наслідок, українці, які переїхали до України з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей, не могли виконати вимогу діючого до сьогодні вимогу закону – підтвердити, що вони не отримують пенсію від пенсійних органів РФ, і відповідно, отримати призначення пенсії в Україні. 

Крім того, РФ і Україна вийшли з Угоди між державами-учасницями СНД про гарантії прав громадян цих країн щодо пенсійного забезпечення. У зв’язку з цим українці, які частину свого професійного життя працювали в РФ, Білорусі, Вірменії, Казахстані, Киргизстані, Таджикистані, Туркменістані, Узбекистані, втратили можливість включати періоди такої роботи в свій страховий стаж в Україні. Це, в свою чергу, призводило до зменшення їхніх пенсійних прав, і, відповідно, розмірів пенсії (або взагалі позбавляло право на призначення пенсії).

Ухвалений сьогодні законопроєкт №9453 вирішує ці, і низку інших суттєвих проблем у сфері пенсійного забезпечення. 

По-перше, спрощується механізм відновлення виплати пенсій для кримчан. Скасовано вимогу отримання інформації від Пенсійного фонду РФ.

Відтепер людині, яка переїхала з Криму, достатньо подати заяву, в якій зазначити, що вона не отримує пенсію в Криму і бажає її отримувати в України. Для розрахунку пенсії можна надати трудову книжку або пенсійну справу (якщо вона є на руках). Жодних підтверджень від Пенсійного фонду країни-агресора не потрібно.

По-друге, для визначення права на пенсію враховуватиметься страховий стаж, одержаний в інших країнах, навіть якщо з цією країною не укладено угоду щодо пенсійного забезпечення

Тобто людина, після повернення з-за кордону, наприклад, з Італії,матиме можливість зарахувати період роботи в цій країні для визначення права на призначення пенсії в Україні в 60, 63 або 65 років. Для цього необхідно буде надати Пенсійному Фонду документ, що підтверджує роботу за межами України.

Міністерство звертає увагу, що для визначення розміру пенсії будуть враховуватись лише внески / ЄСВ, сплачені в Україні (т.зв. “пропорційний” принцип нарахування пенсії). Тобто розмір призначеної пенсії залежатиме від кількості сплачених в Україні страхових внесків (чим більше розмір внесків, – тим більша пенсія) та стажу роботи, який людина напрацювала до 1 січня 2024 року, а час виходу на пенсію враховуватиме роботу як в Україні, так і за кордоном.

По-третє, до страхового стажу при призначенні пенсії в Україні не зараховуватиметься робота на країну-агресора після 2014 року.

Закон передбачає не зараховувати до страхового стажу з 19 лютого 2014 року періоди військової служби у силових структурах, незаконних збройних чи воєнізованих формуваннях, судових або правоохоронних органах держави-агресора на тимчасово окупованих територіях, а також добровільне зайняття посад у незаконних органах влади.

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