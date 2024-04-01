Потреби українців у гуманітарній допомозі змінилися – є запит на сервіси, – Жолнович

Цього року потреби українців у гуманітарній допомозі змінилися. Сьогодні є запит на сервіси для людей.

Про це міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович сказала у коментарі LB.ua.

“Станом на 2024 рік практично всі потреби у гуманітарній допомозі закриті. Найскладнішим питанням залишається все, що передають для військових. Ось ми маємо багато відмов, коли мова йде навіть про соціальну послугу для військовослужбовців та їх родин – навчання соціальних фахівців. Багато фондів відмовили, мотивуючи це тим, що не можуть фінансувати дотичні до військових речі. Це дуже сумно, адже це наші громадяни, які зараз найбільше ризикують. Саме їм хотілося б гуманітарний аспект забезпечити”, – розповіла Жолнович.

Міністерка пояснила, що потреби українців у гуманітарній допомозі змінювалися з перебігом війни. Якщо під час переміщення людей на початку вторгнення українці потребували забезпечення базових потреб, то під час блекаутів з’явилася потреба у генераторах. Сьогодні ж гуманітарна допомога знову потребує змін.

“Гуманітарна допомога є важливою та потрібною Україні. Але якщо з початку повномасштабного вторгнення всі робили акцент на якісь натуральні речі: продуктові набори і так далі. Очевидно, що вони мають значення в зоні бойових дій, але на усій території країни зараз важлива така гуманітарна допомога, як підтримки сервісами. Мова йде про мультидисциплінарні команди, що надають психологічну підтримку. Це ті речі, які допомагають людині облаштуватися на новому місці; допомагають системно сформувати інфраструктурні послуги – забезпечити водою чи укриттям”, – пояснила вона.

Під час діалогу “Допомога постраждалим від війни: ефективність у співдії” Жолнович нагадала, що в грудні минулого року скасували перелік товарів гуманітарної допомоги.

“Ми зробили автоматизовану систему Prozorro, де ми тепер бачимо кожен товар, який заходить і кому його роздано. А роздавати мають саме тим, хто потребує. Так ти його не продасиш на базарі. Коли ця допомога вже зараз буде жорстко облікована, то неможливо буде цим маніпулювати”, – додала міністерка.