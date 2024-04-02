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Зеленський на зустрічі з представниками протестантських та Римсько-католицької церков заявив про дефіцит капеланів

Також глава держави закликав посилювати діалог із закордонними релігійними громадами.

Зеленський на зустрічі з представниками протестантських та Римсько-католицької церков заявив про дефіцит капеланів
Володимир Зеленський на зустрічі з представниками протестантських та Римсько-католицької церков
Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський зустрівся з представниками протестантських та Римсько-католицької церков, які проживають в Україні.

Він висловився за те, що важливо посилювати капеланську службу представниками різних церков.

"Хотів би подякувати службі наших військових капеланів. Завдяки вам у наших хлопців і дівчат на фронті є змога поспілкуватися та відчути підтримку з вашого боку... В нас дефіцит не тільки зі зброєю. Вся підтримка наших воїнів в тому чи іншому сенсі є зброя. І капеланство в цілому дефіцитний в нас напрямок. Зі свого боку можу сказати тільки те, що було би дуже позитивно сприйнято, якби ми могли збільшити склад наших військових капеланів, тому що дійсно не вистачає", - сказав глава держави.

Зеленський також відзначив, що важливо, аби українські релігійні громади підтримували діалог із громадами з-за кордону для підтримки України.

"Хотів би звернутися з проханням, щоб ви спілкувалися між собою не лише тут, усередині нашої країни, а й за кордоном. Цей діалог для нас зараз дуже важливий. Адже церква має великий вплив на суспільство, на лідерів держав. І тому для нас це дуже важливий сигнал щодо підтримки наших партнерів", – сказав Президент.

Натомість священнослужителі запропонували Зеленському започаткувати загальнодержавний молитовний сніданок. Глава держави цю ідею підтримав.

  • Цьогоріч у лютому начальником капеланської служби Командування Сухопутних військ ЗСУ стала полковник Лариса Полянська.
  • У листопаді 2021 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт №4626 "Про Службу військового капеланства", який утворив Службу військового капеланства як самостійний структурний підрозділ у складі військових формувань.
  • Перші військові капелани проходили навчання та відповідну військову підготовку у Військовому інституті КНУ імені Тараса Шевченка.
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