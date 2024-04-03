В ГУР назвали кількість бомбардувальників, яка залишилася в росіян

В російському авіапарку по сотні бомбардувальників Су-34 і Су-35.

Росія утримує в своєму авіапарку по сотні винищувачів Су-34 та Су-35, а також сім літаків далекого радіолокаційного виявлення А-50У.

Про це йдеться у відповіді ГУР на запит АрміяInform.

Станом на березень 2024 у складі повітряно-космічних сил збройних сил РФ перебуває близько 100 багатофункціональних винищувачів Су-35, понад 100 винищувачів-бомбардувальників Су-34, а також сім літаків далекого радіолокаційного виявлення і наведення А-50У.

Ще три А-50 на ремонті та модернізації: два на ВАТ "Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс ім. г. м. Берієва", один – на аеродромі в Ульяновську, авіабудівний завод "Авіастар".