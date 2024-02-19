ЗСУ збили два російські літаки на східному напрямку, – Повітряні сили

Це – винищувач-бомбардувальник Су-34 та винищувач Су-35.

Вранці понеділка 19 лютого захисники України знищили ще два російські літаки – винищувач-бомбардувальник Су-34 та винищувач Су-35.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Ранок 19 лютого 2024-го. Східний напрямок. Ще мінус два літаки окупанта! Це - наша земля, і наше небо! Усім дякую за бойову роботу! Далі буде!.." – цитує командування командувача Повітряних Сил Миколу Олещука.

Нагадаємо, вчора о 6 годині ранку Повітряні сили збили російський винищувач Су-34. А 17 лютого на Східному напрямку знищили одразу три ворожі бомбардувальники два Су-34 і один Су-35С.

За даними Генштабу, станом на сьогодні знищено 336 ворожих літаків.