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Сили оборони ліквідували ще 1 290 російських окупантів, ворожий літак, 11 танків і 11 дронів

Загалом Росія вже втратила в Україні 403 720 військових.

Сили оборони ліквідували ще 1 290 російських окупантів, ворожий літак, 11 танків і 11 дронів
Фото: тг-канал Військовий кур'єр 

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1 290 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 403 720 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.02.24 орієнтовно склали:

  • особового складу- близько 403720(+1290) осіб
  • танків - 6498 (+11)
  • бойових броньованих машин - 12232 (+34) 
  • артилерійських систем - 9733 (+24) 
  • РСЗВ - 986 (+2)
  • засоби ППО- 674 (+0)
  • літаків - 336 (+1)
  • гелікоптерів - 325 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7460 (+11)
  • крилаті ракети - 1898 (+0)
  • кораблі / катери - 25 (+0) 
  • підводні човни - 1 (+0) 
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 12767 (+31) 
  • спеціальна техніка - 1545 (+5).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, що протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 4 районах зосередження особового складу противника. Також на східному напрямку нашою протиповітряною обороною знищено винищувач-бомбардувальник Су-34 та один розвідувальний БпЛА “Орлан-10”.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 1 району зосередження особового складу, 3 пунктах управління та 2 складах боєприпасів противника.

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