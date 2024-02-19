Сили оборони ліквідували ще 1 290 російських окупантів, ворожий літак, 11 танків і 11 дронів

Загалом Росія вже втратила в Україні 403 720 військових.

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1 290 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 403 720 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.02.24 орієнтовно склали:

особового складу- близько 403720(+1290) осіб

танків - 6498 (+11)

бойових броньованих машин - 12232 (+34)

артилерійських систем - 9733 (+24)

РСЗВ - 986 (+2)

засоби ППО- 674 (+0)

літаків - 336 (+1)

гелікоптерів - 325 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7460 (+11)

крилаті ракети - 1898 (+0)

кораблі / катери - 25 (+0)

підводні човни - 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн - 12767 (+31)

спеціальна техніка - 1545 (+5).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, що протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 4 районах зосередження особового складу противника. Також на східному напрямку нашою протиповітряною обороною знищено винищувач-бомбардувальник Су-34 та один розвідувальний БпЛА “Орлан-10”.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 1 району зосередження особового складу, 3 пунктах управління та 2 складах боєприпасів противника.