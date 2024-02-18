Головне за неділю, 18 лютого: вихід з Авдіївки, відбиті атаки в районі Роботиного, розстріл полонених українців

Бої під Авдіївкою, 56 бойових зіткнень, ворожі обстріли, панахида на вшанування Героїв Небесної сотні, акція протесту польських фермерів. Яким запам’ятається 725-й день повномасштабної війни.

Українські підрозділи завершили свій вихід з Авдіївки.

Про це в етері телемарафону повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій. "Це завершення відбулося, воно відбулося ще вчора (17 лютого - Ред.)", - сказав Лиховій.

На запитання про кількість полонених українських бійців речник ОСУВ відповів, що нової інформації про них наразі немає. Водночас інформація про кількість буде змінюватися, вважає Лиховій.

"Ця кількість ще може зменшитися, коли, ймовірно, частина з них вийде до своїх підрозділів після виходу, який відбувався в складних умовах, може бути й так. Потрібна кропітка верифікація всіх, хто вийшов, але ще не приєднався до своїх... Це процес, який займає певний час", - сказав речник ОСУВ "Таврія".

Лиховій додав, що "ця кількість не така, щоб говорити про якісь великі масштаби цього явища".

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 56 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 3 ракетних та 33 авіаційних ударів, здійснив 64 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також об’єкти інфраструктури.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога біля Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки Донецької області. Тут окупанти 12 разів намагалися прорвати оборону наших військ.

На Запорізькому напрямку Силами оборони відбито 7 атак противника в районі Роботиного Запорізької області.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 18 лютого – в нашій новині.

Сьогодні вранці російські загарбники розстріляли двох українських захисників, які потрапили у полон на сході України. Про це повідомляють Сухопутні війська ЗСУ у Telegram.

"Сьогодні вранці в смузі відповідальності ОСУВ "Хортиця" росіяни вкотре показали своє ставлення до Міжнародного гуманітарного права, розстрілявши двох українських військовополонених", — йдеться у повідомленні.

ОСУВ "Хортиця" діє у Східний операційній зоні, відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення (Харківський, Ізюмський, Лиманський, Лисичанський, Курахівський, Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарський напрямки).

Російська армія уночі 17 лютого вдарила по Слов'янську на Донеччині з ракетного комплексу "Іскандер-М", по Краматорську ж, імовірно, випустили ракети Х-22.

Про це повідомила речниця прокуратури Донецької області Анастасія Медведєва в коментарі "Українській правді". Також вона додала, що остаточно тип озброєння, яке використав ворог, буде встановлено після детального вивчення фахівцями уламків засобів ураження й проведення належної експертизи.

Нагадаємо, внаслідок ракетного обстрілу РФ по Краматорську та Слов'янську загинули четверо та дістали поранення двоє людей.

У Києві провели ходу пам'яті та відслужили панахиду на вшанування Героїв Небесної сотні.

Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

Організували заходи ГО "Родини Небесної Сотні" та Національний музей Революції Гідності.

Спершу відслужили панахиду у Михайлівському Золотоверхому соборі, який 10 років тому, під час Майдану, став прихистком для мітингувальників, а в дні розстрілів і сутичок перетворився на польовий шпиталь.

Опісля пройшла хода пам’яті, покладання квітів і запалення лампадок. Цього року учасники ходи пройшли Михайлівською площею, тоді вулицею Трьохсвятительською, Європейською площею, Хрещатиком і дійшли до алеї Героїв Небесної Сотні.

На автомобільному напрямку міжнародного пункту пропуску "Дорогуськ - Ягодин" з 9.00 год. рух вантажівок в обидві сторони був повністю заблокованим польськими фермерами.

Про це повідомила Державна митна служба України. Масштабна акція протесту триває на під’їзних шляхах перед Дорогуськом.

"Всупереч обіцянкам мітингувальників пропускати швидкопсувні, небезпечні чи гуманітарні вантажі, з того часу кордон не перетнув жоден ваговоз. Пропуск рейсових автобусів здійснюється у звичному порядку, без черг", - зазначили українські митники.

У ДМС додали, що не підтвердилася анонсована напередодні участь фермерів інших європейських країн у польській акції протесту.

Крім того, із 15:30 по 17:30 год. на залізничній станції «Дорогуськ» протестувальники намагались блокувати залізничні колі. Натомість поліція Польщі цьому завадила, тож рух поїздів відбувався у штатному режимі.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!