​Росіяни обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини з "градів" і важкої артилерії, застосували і дрони

18 лютого російські окупаційні війська обстріляли Нікополь, а також Марганецьку і Мирівську громади Дніпропетровщини із "градів", важкої артилерії, застосували і дрони.
Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
За його словами, на Нікопольщину окупанти скерували шість дронів-камікадзе, двічі били з важкої артилерії. Пошкоджені інфраструктурний об'єкт, пекарня і приватний будинок.
"У самому Нікополі снарядами понівечені 4 оселі та 3 господарські споруди. Зачепило й парник, гаражі, авто і лінію електропередач", - додав очільник області.
- Раніше стало відомо про потерпілого жителя Мирівської громади. У нього осколкове поранення голови та перелам передпліччя. Лікарі оцінюють його стан як середній.