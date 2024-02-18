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​Росіяни обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини з "градів" і важкої артилерії, застосували і дрони

Пошкоджені інфраструктурний об'єкт, пекарня і приватний будинок.

​Росіяни обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини з "градів" і важкої артилерії, застосували і дрони
Наслідки російських обстрілів Нікопольського району Дніпропетровщини 18 лютого 2024 року
Фото: Telegram/Сергій Лисак

18 лютого російські окупаційні війська обстріляли Нікополь, а також Марганецьку і Мирівську громади Дніпропетровщини із "градів", важкої артилерії, застосували і дрони.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, на Нікопольщину окупанти скерували шість дронів-камікадзе, двічі били з важкої артилерії. Пошкоджені інфраструктурний об'єкт, пекарня і приватний будинок.

"У самому Нікополі снарядами понівечені 4 оселі та 3 господарські споруди. Зачепило й парник, гаражі, авто і лінію електропередач", - додав очільник області.

Наслідки російських обстрілів Нікопольського району Дніпропетровщини 18 лютого 2024 року
Фото: Telegram/Сергій Лисак
Наслідки російських обстрілів Нікопольського району Дніпропетровщини 18 лютого 2024 року

Наслідки російських обстрілів Нікопольського району Дніпропетровщини 18 лютого 2024 року
Фото: Telegram/Сергій Лисак
Наслідки російських обстрілів Нікопольського району Дніпропетровщини 18 лютого 2024 року

  • Раніше стало відомо про потерпілого жителя Мирівської громади. У нього осколкове поранення голови та перелам передпліччя. Лікарі оцінюють його стан як середній.
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