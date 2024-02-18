РФ насаджує мешканцям окупованих теритоірй “русскій мір-тв”, − ГУР

Окупанти блокують трансляцію українських медіа, повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства обороні України.

“Аби перекрити канали доступу до інформації про реальну ситуацію на фронті, в Україні та світі, мешканців окупованих громад Херсонщини масово під’єднують до російського супутникового телебачення під назвою “русскій мір”, − йдеться у повідомленні.

Наразі росіяни встановили вже понад 18 тисяч відповідних пристроїв.

Також у тимчасово окупованих українських громадах Донеччини загарбники переводять на власне програмне забезпечення та комунікаційні сервіси роботу окупаційних адміністрацій. Йдеться, зокрема, про “Автоматизированное рабочее место госслужащего” та федеральну платформу “Госвеб”.

Водночас московити розширюють мережу покриття російського мобільного зв’язку: на Донеччині встановили понад 700 базових станцій, а на Херсонщині − понад 200, що становить понад 85% усього мобільного покриття в окупованому регіоні.