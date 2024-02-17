15 країн-партнерів підписали угоду щодо створення Коаліції розмінування

В рамках роботи Контактної групи з питань оборони України 15 країн-партнерів підписали Протокол про наміри щодо створення Коаліції розмінування. Разом з Литвою цю Коаліцію очолюватиме Ісландія.
"Її метою є консолідація та координація зусиль щодо допомоги Україні з боку держав-учасниць у сфері розмінування. Це зокрема, передбачає передачу Україні необхідної техніки та обладнання, а також підготовку українських фахівців", – йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства оборони України.
Окрім цього, очікується приєднання ще сімох країн.
"Ми вдячні нашим партнерам за потужну підтримку. Окупанти забруднили нашу землю мінами. Тому наш пріоритет – позбавити Україну цієї смертельної загрози", – наголосив Міністр оборони Рустем Умєров.
Коаліція розмінування включає елементи гуманітарного розмінування звільнених від російських окупантів територій, а також розмінування на лінії бойового зіткнення.
- Напередодні, 16 лютого, до Угорщина приєдналась до Коаліції з протимінної діяльності, яка займатиметься розмінуванням України, створеної під час міністерської зустрічі країн-членів НАТО в Брюсселі.
- Також нещодавно США передали Україні обладнання для розмінування на 1 мільйон доларів. Імовірно, до пакета також долучилася і Канада.
- Наприкінці січня у ЗСУ анонсували розмінування деокупованих територій іноземними комплексами GCS-200. Платформи GCS використовують у понад 40 країнах світу.