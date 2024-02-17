15 країн-партнерів підписали угоду щодо створення Коаліції розмінування

Також очікують на приєднання ще сімох країн.

В рамках роботи Контактної групи з питань оборони України 15 країн-партнерів підписали Протокол про наміри щодо створення Коаліції розмінування. Разом з Литвою цю Коаліцію очолюватиме Ісландія.

"Її метою є консолідація та координація зусиль щодо допомоги Україні з боку держав-учасниць у сфері розмінування. Це зокрема, передбачає передачу Україні необхідної техніки та обладнання, а також підготовку українських фахівців", – йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства оборони України.

Окрім цього, очікується приєднання ще сімох країн.

"Ми вдячні нашим партнерам за потужну підтримку. Окупанти забруднили нашу землю мінами. Тому наш пріоритет – позбавити Україну цієї смертельної загрози", – наголосив Міністр оборони Рустем Умєров.

Коаліція розмінування включає елементи гуманітарного розмінування звільнених від російських окупантів територій, а також розмінування на лінії бойового зіткнення.