РФ втратила вже 400 танків, БМП та іншої техніки, намагаючись захопити Авдіївку, - Міноборони Британії

За весь період спроб захопити Авдіївку, що на Донеччині, Росія втратила 400 танків, бойових машин піхоти та іншої техніки, а також, ймовірно, тисячі осіб особового складу.
Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії.
Місто намагаються захопити з жовтня 2023 року, і за цей час окупаційні війська зазнали чималих втрат. Однак російські сили поступово відрізають місто.
"Росія докладає цілеспрямованих зусиль для захоплення міста з жовтня 2023 року і досягла поступового, стійкого прогресу у відрізанні міста, а Збройні сили України посилюють свої позиції у відповідь", – зазначило британське Міноборони.
Наразі на цьому напрямку загарбники зосередили свої основні зусилля для наступу.
Також британці звернули увагу на наступальні дії росіян на захід від Бахмута. На думку відомства, мета таких дій РФ, ймовірно, захопити Часів Яр.
Ситуація в Авдіївці
- 15 лютого, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський назвав контрольованою і складною ситуацію в Авдіївці. Він повідомив, що там проходять маневри ЗСУ.
- Третя штурмова бригада підтвердила, що її підрозділи терміново відправили до Авдіївки для підсилення. Вранці 16 лютого бійці повідомили, що окупанти проводять безперервні обстріли та штурмові дії, застосовують в Авдіївці фосфорні снаряди проти коксохімічного заводу. Від цих снарядів горять цистерни з мазутом, і отруйний дим поширюється всією територією підприємства.
- Також у бригаді сказали, що частина її військових перебувають у повному оточенні і намагаються прорватися.
- Потім командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський підтвердив, що є рішення виходити з позиції "Зеніт" на сході Авдіївки.
- Володимир Зеленський заявив, що в Авдіївці командування застосовує "нові підходи".
- Станом на 15 годину 16 лютого Тарнавський повідомив, що в районі Авдіївки проводяться рейдово-ударні дії, щоб розширити логістичні коридори.
- Третя окрема штурмова бригада заявила, що в Авдіївці проти неї воює не менше 15 тисяч особового складу армії ворога. Росіяни зазнають великих втрат, але ситуація вкрай складна.
- За даними керівника Розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Антса Ківісельга, Росія зібрала довкола цього населеного пункту майже 50 тисяч військових.