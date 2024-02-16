РФ втратила вже 400 танків, БМП та іншої техніки, намагаючись захопити Авдіївку, - Міноборони Британії

Також британці звернули увагу на наступальні дії росіян на захід від Бахмута - тут рашисти, ймовірно, прагнуть захопити Часів Яр.

За весь період спроб захопити Авдіївку, що на Донеччині, Росія втратила 400 танків, бойових машин піхоти та іншої техніки, а також, ймовірно, тисячі осіб особового складу.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії.

Місто намагаються захопити з жовтня 2023 року, і за цей час окупаційні війська зазнали чималих втрат. Однак російські сили поступово відрізають місто.

"Росія докладає цілеспрямованих зусиль для захоплення міста з жовтня 2023 року і досягла поступового, стійкого прогресу у відрізанні міста, а Збройні сили України посилюють свої позиції у відповідь", – зазначило британське Міноборони.

Наразі на цьому напрямку загарбники зосередили свої основні зусилля для наступу.

Також британці звернули увагу на наступальні дії росіян на захід від Бахмута. На думку відомства, мета таких дій РФ, ймовірно, захопити Часів Яр.

Ситуація в Авдіївці