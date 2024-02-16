Конгресмени-демократи закликали розблокувати допомогу Україні після звістки про смерть Навального

Член палати представників Ерік Сволвелл заявив, що "Путін вбиває Навального того ж тижня, коли Дональд Трамп пропонує Росії вторгнутися до Європи, а Майк Джонсон блокує допомогу Україні".

Після появи інформації про смерть російського опозиційного політика Олексія Навального деякі члени Конгресу США від демократів закликали розблокувати допомогу Україні, передає Politico.

Наприклад, сенатор-демократ Джон Феттерман написав у соцмережі Х, що "члени Палати представників США, які блокують допомогу Україні, можуть насолоджуватися ще одним "дай п'ять" Путіну, який щойно вбив свого найгучнішого і найпомітнішого критика".

Член Палати представників Білл Кітінг вказав, що смерть Навального "підкреслює жорстоке авторитарне правління Путіна". Кітінг розкритикував спікера Палати представників Майка Джонсона, котрий відмовляється винести на голосування пакет допомоги Україні і таким чином "прогинається перед екстремістськими членами Палати представників і Дональдом Трампом".

Білл Паскрелл назвав російського диктатора Володимира Путіна "воєнним злочинцем, який здійснює масові вбивства" і заявив, що експрезидент США Трамп "відкрито заохочував Путіна нападати на союзників Америки, а республіканці блокують допомогу Україні".

Член палати представників Ерік Сволвелл заявив, що "Путін вбиває Навального того ж тижня, коли Дональд Трамп пропонує Росії вторгнутися до Європи, а Майк Джонсон блокує допомогу Україні" і додав, що "це не збіг, це зелене світло, яке дали Путіну".