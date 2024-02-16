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У Венесуелі закрили місцевий офіс ООН з прав людини через “насильницьку позицію” організації

Перед цим в аеропорту Каракаса затримали правозахисницю Росіо Сан Мігель.

У Венесуелі закрили місцевий офіс ООН з прав людини через “насильницьку позицію” організації
Президент Венесуели Ніколас Мадуро
Фото: EPA/UPG

Уряд Венесуели вирішив закрити місцевий офіс ООН з прав людини, пише The Guardian.

Офіційний Каракас звинуватив організацію у “сприянні опозиції до південноамериканської країни”.

Урядовці зазначили, що прийняли рішення “призупинити діяльність технічного консультативного офісу верховного комісара ООН з прав людини та провести повний перегляд умов співпраці”.

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ООН має виправити свою “колоніальну, образливу та насильницьку позицію”, заявили вони. Влада заявила про “невідповідну роль” організації в країні та підтримку нею людей, причетних до спроб вбивства, переворотів та змов.

Перед цим стало відомо про затримання адвокатки з прав людини Росіо Сан Мігель, що викликало хвилю критики у Венесуелі та за її межами. Сан Мігель взяли під варту минулого тижня, наразі адвокату зустрітися з нею не вдалося. Відомо, що жінку тримають у в’язниці ”Гелікойд”, яку з 2014 року використовують як в'язницю для учасників масових протестів проти уряду президента Ніколаса Мадуро.

Венесуельська адвокатка з прав людини Росіо Сан Мігель
Фото: EPA/UPG
Венесуельська адвокатка з прав людини Росіо Сан Мігель

  • Уряд Венесуели регулярно звинувачує членів політичної опозиції в плануванні переворотів або вбивства Мадуро, водночас всі обвинувачення відкидаються. У січні у країні заарештували 32 особи, включно з військовими та цивільними, через підозри у змові щодо вбивства президента.
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