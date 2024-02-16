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ООН проведе засідання Генасамблеї до річниці російського вторгнення

Буде розглянуто питання ситуації на тимчасово окупованих територіях України.

ООН проведе засідання Генасамблеї до річниці російського вторгнення
Генасамблея ООН
Фото: МЗС України

Генеральна Асамблея ООН 23 лютого проведе засідання, приурочене до другої річниці початку повномасштабного вторгнення Росії до України.

За повідомленням власного кореспондента Укрінформу, про подію журналістам розповіла речниця голови Генасамблеї Моніка Грейлі. Вона назвала війну в Україні "конфліктом, який, на жаль, досі триває" та підкреслила, що питання ситуації на тимчасово окупованих територіях України стоїть на порядку денному завжди упродовж вже багатьох років, а не лише у певні дати.

Засідання розпочнеться у Нью-Йоку 23 лютого о 10 годині за місцевим часом, тобто о 17 за Києвом, і транслюватиметься онлайн.

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