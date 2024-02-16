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Італія скличе перший цьогоріч саміт G7 на річницю російського вторгнення

Італійські ЗМІ стверджують, що лідери семи найрозвиненіших країн світу зберуться у форматі відеоконференції 24 лютого.

Італія скличе перший цьогоріч саміт G7 на річницю російського вторгнення
G7
Фото: НАЗК

Перший в рік головування Італії саміт країн "Великої сімки" відбудеться на другі роковини початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. 

Як стверджує італійське інформаційне агентство ANSA, лідери найбільш розвинених держав світу поспілкуються у форматі відеоконференції 24 лютого. Як і минулоріч, доєднатися до них запросять Президента України Володимира Зеленського

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