Італія скличе перший цьогоріч саміт G7 на річницю російського вторгнення

Італійські ЗМІ стверджують, що лідери семи найрозвиненіших країн світу зберуться у форматі відеоконференції 24 лютого.

Перший в рік головування Італії саміт країн "Великої сімки" відбудеться на другі роковини початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Як стверджує італійське інформаційне агентство ANSA, лідери найбільш розвинених держав світу поспілкуються у форматі відеоконференції 24 лютого. Як і минулоріч, доєднатися до них запросять Президента України Володимира Зеленського.