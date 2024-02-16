Італія скличе перший цьогоріч саміт G7 на річницю російського вторгнення

Перший в рік головування Італії саміт країн "Великої сімки" відбудеться на другі роковини початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Як стверджує італійське інформаційне агентство ANSA, лідери найбільш розвинених держав світу поспілкуються у форматі відеоконференції 24 лютого. Як і минулоріч, доєднатися до них запросять Президента України Володимира Зеленського.
- Італія цьогоріч головує у клубі "Великої сімки". Країна має намір скористатися цим статусом для того, щоб протистояти риториці про втому світу від війни в Україні.
- Наприкінці січня з послами країн G7 зустрівся голова уряду України Денис Шмигаль.
- G7 та ЄС обговорюють використання заморожених російських активів для відновлення України.